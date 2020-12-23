Aydın Büyükşehir Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

Covid-19 salgının yayılımını önlemek için alınan kararlar, esnafın işlerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve kepenk indirmesine neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, süreçten olumsuz etkilenen kendi kiracılarından kira almayacaklarını duyurdu.

“YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, zorunlu tedbirler nedeniyle kepenk indiren esnafın ciddi manada gelir kaybı yaşadığını belirterek, “Büyükşehir'in kepenk indiren kiracılarına destek olmak ve geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira almama kararı verdik. Tüm esnafa bir şekilde ulaşmaya çalışıyor ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.