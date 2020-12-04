Aydın’da 136 yeni yoğun bakım yatağı oluşturuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz hafta yüzde 50 vaka artışı yaşandığını açıkladığı Aydın’da İl Sağlık Müdürlüğü hastanelerdeki yoğun bakım yatak kapasiteleriyle ilgili açıklama yaptı.

“100 YOĞUN BAKIM YATAĞI DAHA OLUŞTURULACAK”

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında bir ay içerisinde 100 yoğun bakım yatağının daha hizmete sokulacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* 36 adet yeni yoğun bakım yatağı için monitör, ventilatör (solunum cihazı) ve insan kaynağı oluşturulmuş 100 adet daha yoğun bakım yatağı oluşturmak için çalışmalar devam etmektedir.

* Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamlanacak olan çalışmalar sonucunda 136 yeni yoğun bakım yatağı oluşturularak yoğun bakım yatak kapasitesi yaklaşık yüzde 20 oranında artırılmış olacaktır.

* Hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını ilimizde karşılamak, il dışına sevk ihtiyacını önlemek için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir.