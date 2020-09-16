Ayvalık’ta doğalgaz için dev viraj geçildi

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 15 Eylül'de doğalgaz müjdesi verdi.

“Ayvalık Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı'” ihalesi sonuçlandı. İhale komisyonunun yapacağı son değerlendirmenin ardından işin hangi firmaya vereceğinin netleşeceği bildirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kente doğalgazın getirilmesi için başkentte yoğun temasların ardından bugün en önemli virajın dönüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayında Ankara'da AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ı ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdıklarını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirdiklerini söyledi.

Başkan Ergin, bu dev hizmetin ilçeye gelmesi için destek istedikleri Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan'ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Doğalgazın kış sezonunda kentin havasına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi'nin ilçeye doğalgaz gelmesi için gerekirse tüm olanakları seferber etmeye hazır olduğunu bildirdi.