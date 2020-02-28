Babası şehit olan şehit babasının acısı yıllar sonra ikiye katlandı

Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerimizden Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın şehadet haberi Osmaniye’de yaşayan ailesine verildi.

Taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden baba Ahmet Turan Tank’ın 43 yıl önce yaşadığı acı, 25 yaşındaki nişanlı oğlunun acısıyla katmerlendi.

Mart 1977, Adana…

Kadirli ilçesinde bekçilik yapıyordu Yaşar Tank.

Sağ-sol çatışmaları çığrından çıkmış, sokaklar kan gölüne dönmüştü.

3 Mart gecesi nöbetçiydi bekçi Yaşar. Issız, karanlık sokaklarda devriye atıyordu.

Bir köşeden fırlayan mahallenin delisi Davut, MHP İlçe Binası önünde bulduğu bombayı bir anda bekçinin eline tutuşturdu.

Bomba saniyeler içinde patladı, bekçi Yaşar oracıkta can verdi.

27 yaşındaydı, iki çocuk babasıydı.

Bekçi Yaşar’ın oğlu Ahmet Turhan büyüdü, iş güç sahibi oldu, evlendi, baba oldu.

Oğluna Batuhan ismini verdi.

Batuhan büyüdü, asker oldu. Sonra da nişanlandı.

Şehit Bekçi Yaşar’ın torunu, yetim Ahmet Turhan oğlu Batuhan, dün gece Suriye’deki saldırıda can verdi, dökülen kanı yeşil üniformasını boyadı.

Ardında; çocukken babasının, baba olunca da 25 yaşındaki oğlunun şehit haberini alan Ahmet Turan’ı bıraktı.