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Bakan Koca’dan patlamayla ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada gerçekleşen patlamalarda yaralanan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu duyurdu.

22:54 -
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Bakan Koca’dan patlamayla ilgili yeni açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi’nde bulunan havai fişek fabrikasında incelemelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ndeki yaralıları ziyaret ettiler.

92 KİŞİ TABURCU OLDU

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki hava fişek fabrikasında gerçekleşen patlamada yaralananların durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu, 22'sinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

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