Bakan Yardımcısı Ersoy’a vatandaşlardan ekonomi tepkisi: Milletin kanı emiliyor, yapmayın bunu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlık tarafından tüm illere “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla gönderilen genelge kapsamında Konya'da denetimlerde bulundu.

BASINA AÇIKLAMADA BULUNDU

Denetimler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy şunları söyledi;

“Bugün geldiğimiz noktada kontrollü bir sosyal hayatın içindeyiz. Bu evrede hem hassasiyetlerimizi unutmamak hem temizlik, maske ve mesafe olarak özetlediğimiz bu hayatın içindeki tedbirlerimizi bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak son günlerde görülen rakamlarla ilgili olarak yeniden toplumsal duyarlılığımızı bir kez daha hatırlamak ve gündeme getirmek amacıyla bakanlığımızın ‘Sağlık için hepimiz için’ parolasıyla 81 ilde bir uygulama yapıyoruz.”

İLAVE TEDBİRLER GÜNDEMDE

Yeni tedbirler almayı düşünmediklerini aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Yeni kararlarımızı, denetimlerle ve tedbirlerle ilgili kararları açıkladık. Bugün için ilave bir tedbir almayı düşünmüyoruz.

*Ancak şartlar neyi gerektirirse topyekun bir mücadele için toplumsal uzlaşmanın ve uyumun, iş birliğinin gelişmesi için yapacağımız, alınması gereken ne tedbir varsa, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun önerileri Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatları, direktifleri doğrultusunda bu kararları almayı devam ederiz.

*Ama bugün için sosyal medyada dolaştırılan sahte belgelerde ifade edildiği gibi herhangi bir şekilde yasaklamaya yönelik ilave tedbirler almayı düşünmüyoruz.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Açıklamaların ardından Ersoy'un yanına gelen yaşlı bir kadın kentte toplu ulaşım yoğunluğunu şikayet ederek, “Toplu ulaşım araçlarına binmek zorundayım ama maalesef hiçbir şekilde kurallara uyulmuyor. Sık sık oturuluyor. Bu konudan çok rahatsız oluyoruz” dedi.

Ersoy ise yaşlı kadının şikayeti üzerine, “Kurallara uyulması için daha hassas davranılacak” cevabını verdi.

“MİLLETİN KANI EMİLİYOR”

Daha sonra bir kafede oturan vatandaşları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy burada oturan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici ile ayak üstü sohbet etti.

Sohbet sırasında araya giren yaşlı bir adam Ersoy'a “Ben demokrasi aşığı bir adamım. 18 yıl bu ülkeye hizmet ettiniz. Ben kimsenin yalakası değilim. Ama lütfen serbest ekonomiyi kaldırın. Enflasyon Amerika'da da var, Almanya'da da var. 3 liraya aldıkları şey 30 liraya satılıyor. Milletin kanı emiliyor. Yapmayın bunu” serzenişinde bulundu.

“BEN MEMURUM”

Yaşlı adama kendisinin bir devlet memuru olduğunu söyleyen Ersoy, Gelecek Partili Ekici'yi göstererek “Ben bakan değilim, bakan yardımcısıyım. Yani memurum. Siyasetçiler burada, onlara söyleyin bunları” yanıtını verdi.

Ersoy'a denetimler sırasında Konya Valisi Vahdettin Özkan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın eşlik etti.