Bakanlığın yayımladığı vefat sayısı ile İBB’nin verileri arasındaki büyük fark dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 23 Kasım Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybederken 6 bin 713 yeni hasta tespit edildi. Bugün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Bakanlığın yayımladığı verilerin ardından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı’ndan edinilen bilgiye göre bugün İstanbul’da toplam 442 ölüm gerçekleşti ve bunlardan 201’i bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat etti.

Sadece İstanbul’da bulaşıcı hastalıktan kaynaklı vefat sayısının bakanlığın açıkladığı ülke genelindeki vefat sayısından fazla olması dikkat çekti.

İMAMOĞLU SON RAKAMLARI PAYLAŞMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da dün gerçekleşen “bulaşıcı hastalık” kaynaklı vefat sayılarını açıklamıştı.

İmamoğlu, “Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Mecburum konuşmaya. Dün akşam (22 Kasım), bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece” ifadelerini kullanmıştı.

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