Balkona asılan İngiliz bayraklı havlu infial yarattı!

Dün Kayseri’de saatler 19.19’u gösterdiğinde bir kişinin balkonuna İngiliz bayrağı astığı iddiası infiale neden oldu. Kayseri Valiliği dün sosyal medyada büyük yankı bulan olayla ilgili açıklama yaptı:

“Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”

KAYSERİ’DE DÜN GECE NELER YAŞANDI?

Olay, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Altı katlı apartmanın beşinci katında yaşayan İranlı Mohammad Reza K., İngiliz bayrağı motifli havlusunu kurutmak için balkona astı.

Saat 19.19’da 19 Mayıs kutlamaları için balkonlarında İstiklal Marşı söyleyen ve 20 dakika kalan iftarı bekleyen vatandaşlar Mohammad Reza K.’ya tepki göstererek, polisi aradı.

Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, “Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı” dediği öğrenildi. (İHA-DHA)