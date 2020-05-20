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Balkona asılan İngiliz bayraklı havlu infial yarattı!

Kayseri Valiliği, tüm Türkiye'nin saat 19.19'u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu anlarda yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayrağı astığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
08:20 -
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Dün Kayseri’de saatler 19.19’u gösterdiğinde bir kişinin balkonuna İngiliz bayrağı astığı iddiası infiale neden oldu. Kayseri Valiliği dün sosyal medyada büyük yankı bulan olayla ilgili açıklama yaptı:

“Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.”

KAYSERİ’DE DÜN GECE NELER YAŞANDI?

Olay, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Altı katlı apartmanın beşinci katında yaşayan İranlı Mohammad Reza K., İngiliz bayrağı motifli havlusunu kurutmak için balkona astı.

Saat 19.19’da 19 Mayıs kutlamaları için balkonlarında İstiklal Marşı söyleyen ve 20 dakika kalan iftarı bekleyen vatandaşlar Mohammad Reza K.’ya tepki göstererek, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis İran uyruklu şahsı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. (FOTO: DHA)

Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, “Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı” dediği öğrenildi. (İHA-DHA)

Son güncelleme: 08:37 20.05.2020
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