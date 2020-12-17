Başhekimden hemşirelere ‘ben salağım’ cezası

Kumluca Devlet Hastanesi’nde 13 Aralık Pazar günü gece nöbetinde olan iki hemşire, alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti.

Başhekim Ayşegül Alkan ise hemşireleri yerinde göremeyince iddiaya göre, ceza olarak A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım görev yerimi terk ettim’ yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra kağıtları söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti.

“KABUL EDİLEMEZ”

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunun dile getiren Sağlık-Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk şunları dile getirdi:

* Corona virüsü salgını başladığı günden bu yana sağlık çalışanlarımız fedakârca çalışıyorlar, kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar.

* Tüm kamunun bildiği zor şartlar altında canlarını dişlerine takarak sağlık hizmetlerinin aksamaması için mücadele eden sağlıkçılarımıza yönelik bu tarz davranışlar asla kabul edilemez.

* Yöneticilerimiz, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında sağlıkçılarımızın morallerini bozmak yerine onların motivasyonlarını daha da yükseltmeli, sağlıkçıların yanlarında olduklarını onlara hissettirmeli. Sağlık çalışanlarımızın yanındayız. (İHA)