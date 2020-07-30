Bayram mesajları ile cuma mesajları bir arada… Cuma gününe uygun Kurban Bayramı mesajları…

Kurban Bayramı bu yıl cuma gününe denk geldi. Bu iki mübarek günün aynı gün olması, bugünü daha da özel hale getirdi. Hem bayram hem de cuma gününü tek mesajda kutlayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel cuma ve bayram mesajları…

KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

BAYRAM VE CUMA MESAJLARI

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara. Hayırlı cumalar, iyi bayramlar

* Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek , cuma günün hayırlı olsun…

* Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Kurban Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle

* Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah’ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız ve bayramınız mübarek olsun…

* Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur. Kurban Bayramınız mübarek olsun…

* Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun

* Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul olsun… Cuma günün mübarek bayramın kutlu olsun

SÖZCÜ OKURLARINA ÖZEL CUMA VE BAYRAM MESAJLARI

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur’anı eksik etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun…”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle. İyi bayramlar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek mübarek günde bizi mucizelerinden mahrum etme… Cumanız ve bayramınız mübarek olsun.”

* “Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Cumanız mübarek Bayramınız kutlu olsun…”

“Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar…”

“Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun.”





ERDOĞAN’IN BAYRAM MESAJI

“Bu sene Kurban bayramı, koronovirüsten salgının dolayı haç farizasını sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle maalesef mahzun bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yine milyonlarca Müslüman Kabe-i Muazzma'yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır.”

KILIÇDAROĞLU’NUN BAYRAM MESAJI

* “Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Her sorunumuzu akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle çözeceğiz. Güzel ülkemizin huzura, birlikteliğe, berekete ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz.

* Yoksula, yolda kalmışa hakkını verip, israftan kaçınacağız. Hiç kimseyi kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmeyeceğiz. Hedefimiz ‘hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu' güzel Türkiye’yi inşa etmektir.

* Komşumuz açken tok yatmayacak, yapacağımız yardımı da insan onurunu koruyarak yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Dünya Covid-19 salgınıyla uğraşırken, İslam dünyasında üzülerek ifade edelim ki ayrıca acı, kan ve gözyaşı var.

* Bu acıların durması da en büyük dileğimdir. Bu duygularla salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

* Yurttaşlarımızın bu zor dönemde güzel bir bayram geçirmesi en büyük dileğimdir. Kurban Bayramınız kutlu olsun.”