Bir mahalle daha karantinaya alındı

Corona virüsü salgını nedeniyle her geçen gün karantina altına alınan yerleşim yerlerinin sayısı artmaya başladı. Son olarak bu sabah Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamayla bir mahalle daha karantina altına alındı. Böylece, 22 şehirde 51 yerleşim yeri karantina altına alınmış oldu.

VALİLİK DUYURDU

Samsun Valiliği’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31 Mart 2020 tarihli ve 14 No’lu kararı ile ilimiz Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi’nde Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle mahallenin giriş çıkışlarına izin verilmeyerek 01 Nisan 2020 saat 07.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir.

TEDBİRLER ALINDI

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis şunları söyledi:

* Biz belediye olarak daha önce de yaptığımız gibi dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Vezirköprü’de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

* Karantinaya alınan Ovacık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza da hiçbir mağduriyet yaşatmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız.

* Öncelikle vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması bizim önceliğimiz. Samsun’a ve Vezirköprü’ye çok geçmiş olsun.