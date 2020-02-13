Birçok il ve ilçede cuma günü okullar tatil edildi!

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devamı nedeniyle Artuklu, Midyat, Yeşilli, Derik, Ömerli, Savur ve Dargeçit ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitime ara verildiği, kamuda çalışan engelli ile hamile personelin ise idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİNGÖL’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl’de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü için ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT’TE EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HATAY’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, “İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır” dedi.

DOĞU KARADENİZ'DE 4 İLDE OKULLAR TATİL

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi. DHA