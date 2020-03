Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? İşte Miraç Kandili anlamı ve önemi

Müslümanlar tarafından mübarek olarak kabul edilen üç aylardan recep ayı içerisinde Miraç Kandili’de bulunmaktadır. Miraç Kandili kısaca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (S.a.v) mirac’a yükseldiği gece olarak bilinir ve idrak edilir. Miraç Kandili’nin bu yıl hangi güne denk geldiğini ve önemi hakkındaki tüm detayları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 2020 Miraç Kandili tarihi…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.

MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Peygamber Efendimize bu kutlu yürüyüşünde Cebrail (as) bir noktaya kadar eşlik etmiştir. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.



MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

– Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun..

– Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

– Allahım! Bizleri Regaib'le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hakeden kullarından eyle. Amin! Hayırlı Nurlu Kandiller.

– Alemlere rahmet olarak gönderilen hz peygamberimizin miraca cıkmasıyla bize verilen mujdeye nail olan ümmetin miraç kandili mübarek olsun.

– Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

– Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin…Amin! Hayırlı kandiller.



– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç kandilinizi kutlarım.

– Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun.



– Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

– Miraç Kandil'imiz mübarek olsun bu miraç gecemizin Ülkemiz ve İslam aleminin miraçı olması dileği ile Hayırlı kandiller diliyorum.

– Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.

– Mübarek Miraç Kandil'imizi tebrik eder, tüm İslam alemine huzur ve selamet getirmesini Rabbimden niyaz ederim.

– Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Miraç kandilinizi kutlarım.

– Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..

– Af ve Namaz'ın müjdeleyicisi Miraç Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah . Hayırlı Kandil'ler…

– Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili”ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah “Barış, Huzur, Sağlık” nasip etsin.

– Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

– İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

– Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat nasip etsin.



– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun…

– Yeryüzüne huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm İslam aleminin miraç Kandili mübarek olsun.

– Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

– Mübarek Miraç Kandil'inizi en içten dileklerimle tebrik eder, dualarınızın kabul olmasını Cenabi Allah'tan niyaz ederim.

– Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

– Güzellikler ile donatılmış miraç Kandil'i gecesinin yüzü suyu hürmetine dualarınız kabul, geceniz mübarek olsun.

– Her müminin, riayet etmesi ve vefalı olması gerekli olan hususlar şunlardır: Din saygısı, edebe saygısı ve sofra saygısı.



– İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

– Allahım, bu gecenin hürmetine sana elleri açıp sana dua eden kullarının dualarını geri çevirme. Amin! Hayırlı kandiller.

– Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

– Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.