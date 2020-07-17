Kışlada corona alarmı! Sayısı 670’e yükseldi

Burdur 58’inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası’nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen askerler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’ndeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan toplam asker sayısının 670’e yükseldiği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda görev yapan bazı askerlerde Covid-19 tespit edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama gelmişti. Bakanlık 23 askerde corona tespit edildiğini belirtmişti. DHA