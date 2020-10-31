Buse 9 buçuk saatin ardından enkaz altından çıkarıldı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkılırken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da başladı.

Enkaz altında kalan isimlerden biri de Buse’ydi. Sembol isim olan Buse, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları esnasında Buse, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonda konuşmuş ve yerini belli etmek için “Kedi sesi çıkarırım” demişti.

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