Büyükçekmece’de ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Büyükçekmece’de bir sitede ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki E.Ç. erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kadın, 18 Mayıs günü evinin banyosunda doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi. Ardından doğurduğu bebeğini 3’üncü katta bulunan evinin penceresinden, sitenin bahçesine attı.

Site bahçesinde bebek cesedini gören bir site sakini durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bebek cesedinin üzerinde inceleme başlatarak apartman sakinlerinin ifadelerini aldı.

DNA TESTİYLE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri, bölgede ve apartmanda yaşayan kişilerden kan örneği aldı.

“HAMİLE OLDUĞUMU FARK ETMEDİM”

Bebek cesedi ile DNA örneği eşleşen E.Ç. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Genç kadının ifadesinde, erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğunu söylediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi. (DHA)