Çankırı Valisi: İlimizde vakalar patlama yaptı!

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki corona virüsü salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“İLİMİZDE VAKALAR PATLAMA YAPTI”

Bir insanın bir başkasına bu hastalığı bulaştırmasının kul hakkı olduğunu anlatan Ayaz, şunları söyledi:

* İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz ancak buna mecbur kalabiliriz.

* Kamu sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz. Toplumun tedbirlerden sıkıldığının farkındayız ama yapabileceğimiz bir şey yok.

* Düğünlerin serbest olması ve Kurban Bayramı’ndaki süreçte çok fazla insana hastalık bulaştığını düşünüyoruz. Vakaların birden patlaması buna işaret ediyor.

* Kurallara uymayan vatandaşlarımızın artık korkması gerekiyor. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil.

“KADEME KADEME NORMALLEŞME OLMALI”

Vali Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

* Vatandaşlarımız normalleşme derken tamamen normale döndü. Kademe kademe normalleşme olmalı.

* Tehlike geçmiş değil. Her türlü ihtimali göz önüne almak zorundayız.

* Kontrollü sosyal hayatın kurallarını vatandaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuda tüm kurumlarımıza iş düşüyor.

* Hep birlikte çalışacağız. Hızla büyüyen kartopunu birlik olarak durduracağız. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu virüs karşısında en büyük gücümüz aldığımız ve alacağımız tedbirlerdir.

“POZİTİF VAKALARI MUTLAKA EVDE TUTMALIYIZ”

Camilerde kılınan vakit namazlarında ve cuma namazlarında kurallara riayet edildiğinin altını çizen Ayaz, şunları belirtti:

* Din görevlisi arkadaşlarımız daha da dikkatli olmalılar. Müftü arkadaşlarımız da ilçelerinde her ihtimali değerlendirip öyle tedbir almalılar.

* Pozitif vakaları mutlaka evde tutmalıyız. Vaka sayıları çok ciddi seviyelere ulaştığı için artık sağlık ekiplerimiz de yetişemiyor.

* Bu sebeple din görevlilerinin yardımları çok önemlidir. Artan vaka sayılarını dengede tutmak ve aşağıya çekmek eğer kurallara uyulmazsa kolay olmayacak. İHA