Çekmeköy’de güvenlik görevlisi silahla öldürüldü!

İddiaya göre olay saat 16.00 sıralarında Çekmeköy’deki Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti.

Manolya Sitesi’nde yaşayan Kadir T. tartıştığı sitenin güvenlik görevlisi Halis P.’yi silahla birkaç el ateş ederek ağır yaraladı.

Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.’nin bir süre sonra balkona çıkıp “polis çağırın” şeklinde bağırdığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.’yi gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Halis P.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

“15 EL KADAR ATEŞ ETTİ”

Görgü tanığı Adem Kişi, şunları söyledi:

* Evden çıktım, Taşdelen’e gidiyordum.

* Güvenliğin oraya yaklaştım, kırtasiyenin oradan baktım Halis Amca’yla tartışıyordu.

* O arada zaten hemen ateş etmeye başladı. Olay bu şekilde gelişti.

* 15 el kadar ateş etti. Halis Amca’yı iyi biliriz sessiz, sakin biriydi. Kimseye zararı yoktu, namazında, niyazındaydı.

* Aralarındaki özel meseleyi bilemiyorum. Oğulları falan geldi.

* Ambulansı bekleyemeden polis eşliğinde hastaneye gitti. DHA