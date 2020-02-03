Çin’deki corona virüsünde kaç kişi öldü? Corona virüsü korunma yolları nelerdir?

Haftalardır dünyayı tedirgin eden ve son olarak 23 ülkede görüldüğü bildirilen corona virüsünde ölü sayısı da gün geçtikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında corona virüsü nedeniyle Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısını 361 olarak açıkladı. İşte corona virüsünde son durum…

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü ve resmi makamlar, bugün Çin'den çıkan salgında ölü sayısının 361 olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Çin'de can kaybının 361 olduğu ve 475 kişinin de taburcu olduğu belirtildi.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması için dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı son derece önemlidir. Düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak bu açıdan önemlidir. Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi uygun olur. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor. Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.