Çinli turisti gören vatandaş köşe bucak kaçıyor

Ölümlere neden olan Corona virüsü için tüm dünya teyakkuza geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsün 16 ülkeye yayıldığını ve tüm dünyanın alarmda olması gerektiğini belirtti.

Dünya’da en fazla Çinli turist ağırlayan ülkelerden biri olan Türkiye’de de Corona virüsüne karşı önlemler alınırken, vatandaşlar turist gördükleri yerde tedirgin oluyor.

GÖRENLER KAÇIYOR

Geçtiğimiz günlerde Konya ve Aksaray’da Corona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan ve yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilen Çinli turistler bölge halkını korkuttu.

2019 yılında Kapadokya’dan sonra en fazla Çinli turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi’nde vatandaşlar turist gördüğü yerde köşe bucak kaçıyor.

“MEVLANA MÜZESİ’Nİ TAM OLARAK GEZEMEDİK”

Gaziantep’ten ailesi ile birlikte Mevlana Müzesini ziyaret etmek için gelen Mevlüt Aslan, müzeyi tedirginlik içinde gezdiğini belirtti.

Mevlana Müzesindeki odaların hepsini ziyaret edemediklerini açıklayan Aslan, “Oğlumla birlikte Gaziantep’ten Mevlana’yı ziyarete geldik. Her tarafta ağzında maskeyle dolaşan turistler gördük. Medyada sıkça yer alan haberlerden dolayı tedirginlik yaşadık. Turist gördüğümüz yerden uzaklaşıyoruz. Bu yüzden Mevlana Müzesini tam olarak gezemedik” dedi.

“TURİSTLER MASKELİ BEŞLER GİBİ GEZİYORLAR”

Alanya’dan Konya’yı ziyarete gelen Abdullah Zorlu ise yaşadığı korkuyu şu sözlerle açıkladı:

* Buraya ailemle birlikte Alanya’dan geldik. Müzenin her tarafında ağzında maskeyle dolaşan turistler görüyoruz. Bu bizi oldukça korkuttu. Adamlar resmen maskeli beşler gibi geziyor.

* Annem ve babam önümüzdeki günlerde umreye gidecek. Onları göndermeden önce burada gerekli aşılarını yaptırdık. Gelen turistlerin aşı yaptırdıklarını bilemiyoruz. Mevlana Müzesini korkuyla gezdik.

“İNSANLARIN BİZDEN KORKMASINA GEREK YOK”

Çin’den yaklaşık 2 ay önce çıkan ve Konya’da Mevlana ziyaretine gelen Çinli Turist Zang Bing, birçok turistin de Corona virüsünün ortaya çıkmadan ülkeden çıkış yaptığını dile getirdi.

Kendilerinin de gittikleri her ülkede sıkı kontrollerden geçtiklerini söyleyen Bing, “İnsanların bizlerden korkmasına gerek yok. Bizler herkes gibi sağlıklıyız ve asla virüs taşımıyoruz. Zaten virüs şüphesi taşıyan bir vatandaşımız asla seyahat etmez ve başka insanların hayatını tehlikeye atmaz. Çin hükümetinin bunun kısa sürede üstesinden geleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“SIKI KONTROLLERDEN GEÇİYORUZ”

Çin’in Pekin şehrinden geldiğini belirten Zang Bing isimli ülkesindeki durumu şu sözlerle anlattı:

* 2016 yılında da yine Çin’de tehlikeli bir virüs meydana gelmişti. Çin hükümeti bu konuda çok acil önlemler alıp, virüsün yayılmasını engelledi. 2 aylık bir karantina sürecinden sonra virüs tamamen ortadan kaldırdı. Burada da buna benzer bir durum var.

* Corona virüsü, Vuhan eyaletinde çıktı ve bu eyalet 2 aydır karantina altında. Virüsün tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Çin’den yurt dışına çıkan turistler zaten kontrol altında ülkeden çıkış yapıyorlar.

* Bunun devamında gidecekleri ülkelerde de kontrolden geçiyorlar. Bizler de yine Türkiye’ye girişte sıkı kontrollerden geçtik” diye konuştu.

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