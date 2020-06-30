Çoklu baro ne demek? Çok baro sistemi nasıl olacak?

Avukatlık Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler avukatların tepkisini çekmesine rağmen meclise geldi. Çoklu baro sistemine geçilmesi halinde baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler olacak. Peki çoklu baro nedir?

ÇOKLU BARO NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil üye sayısı beş binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek. İki bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek. Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçimi, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu yapılacak, seçimler barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirilecek.

TBB en az 25 baronun yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek ama seçim yapılamayacak.