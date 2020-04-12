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Corona virüsü nedeniyle ikizlerine 2 ay sonra kavuştu!

Kırşehir Kartalkaya Köyü'nde sığır çobanlığı yapan 8 çocuk annesi Halime Yıldız, corona virüsü nedeniyle şehirlerarası geçişlerin yasaklanmasının ardından 2 ay sonra ikiz bebeklerine kavuştu.

Sozcu.com.tr
19:30 -
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Corona virüsü nedeniyle ikizlerine 2 ay sonra kavuştu!

Memleketi Şanlıurfa'dan Kırşehir'in Kartalkaya Köyü'ne ailesi ile çalışmak için gelen Halime Yıldız 2 ay önce doğum yapmak için memleketi Şanlıurfa'ya gitti.

Erken doğum nedeniyle kuvöze alınan Ali ve Ayşe bebeklerin tedavilerinin uzun sürmesi nedeniyle Halime Yıldız  köydeki işlerinin başına dönmek zorunda kaldı.

Daha sonra şehirlerarası geçişlerin yasaklanmasından dolayı 2 ay ikiz bebeklerine kavuşamayan aile için yetkililer harekete geçti ve 2 ay sonra Yıldız ikizlerine kavuştu.

Şehirlerarası geçişlerinin durdurulmasının ardından bebeklerini almak isteyen anne valilikten yardım talebinde bulundu ve buluşma gerçekleşti.

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YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

“8 tane çocuğum var ben sığır çobanıyım bundan da utanmam. Gidecek durumum yok devletimize sığınıyorum” diyen anne Yıldız'ın ikizlerine kavuşması için yetkililer harekete geçti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile görüşmesinin ardından Kırşehir Valisi Akın, Kartalkaya Köyü Muhtarı Hacı Ömer Kahraman'ı ikizlerin babasıyla birlikte Şanlıurfa'ya gönderdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin gerekli tüm prosedürü tamamlatarak, ikiz bebeklerin babaya teslim edilmesini sağladı. İkiz bebeklerine kavuşmak için eli yüreğinde altı çocuğu ile birlikte ikizler Ali ve Ayşe bebekleri bekleyen anne Yıldız 2 ayın ardından ikizlerine kavuştu.

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CHP'Lİ KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla bebeklerini almaya gidemeyen  Yıldız'ın hikayesini, “Bir annenin ikizlerine kavuşma hikayesi” olarak anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle konuştu:

* Bir annenin ikizlerine kavuşma hikayesi. İkiz bebeklerin anneleri, kardeşleri ile buluşmasında emeği geçen; Kırşehir Valimiz İbrahim Akın'a ve Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e ikiz bebeklerimizin getirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

* Ayrıca büyük bir fedakarlıkla 1400 km yolu kendi aracı İle getiren Kartalkaya köyü muhtarı Ömer Kahraman'a, Tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa il müdürlüğü çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

* Dayanışmanın hep var olduğu bu toprakların daha nice yeni güzel günler görmesi dileğiyle.

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