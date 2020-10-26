Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü

Seydişehir- Bozkır karayolunun 5’inci kilometresi Kesecik mevkiinde dün akşam saat 22.30’ta trafik kazası meydana geldi.

Ahmet Kök, eşi Betül Kök ile tarlasındaki pancarları söküp, traktörün römorkuna yükledi. Ardından da Kesecik mevkiindeki pancar alım merkezine getirip teslim etti.

Kök’ün kullandığı 42 K 4125 plakalı traktöre, kara yoluna çıktığı sırada Durmuş Gök (49) yönetimindeki 07 EB 251 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Kazada devrilen traktörden yola savrulan Kök, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kazada Ahmet Kök’ün eşi Betül Kök ile kamyon sürücüsü Durmuş Gök yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ahmet Kök’ün cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.

Kök’ü ezip kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.