Diyarbakır İl Sağlık Müdürü corona virüsüne yakalandı!

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, dün burun akıntısı ve yüksek ateş belirtileri gösterince hastaneye giderek corona virüsü testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tekin, evinde karantinaya girdi.

“BU HASTALIK KİMSEYİ SEÇMİYOR”

Telefonla konu ile ilgi bilgi veren Dr. Tekin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Burun akıntısı ve ateş belirtileri gösterince hastaneye gittik.

* Yaptırdığımız testin sonucu pozitif çıktı.

* Bu hastalık kimseyi seçmiyor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım.

* Bununla mücadele etmenin başka çaresi yok. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar. DHA