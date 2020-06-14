Düzce’nin AKP’li başkanı, önceki AKP’li başkanı suçladı: Paralar nereye gitmiş belli değil

Düzce'de eski ve yeni belediye başkanları arasında “Yağlı Güreş Stadı” tartışması var. AKP'li eski Başkan Mehmet Keleş'in 1.5 milyon liraya yaptırdığı ve yılda bir kez kullanılan “Yağlı Güreş Stadyumu”nu yeni Başkan AKP'li Faruk Özlü kaldırma kararı aldı.

Özlü, “Seçim çalışması yaparken, vatandaş benden ‘Şehir merkezindeki çelik yığınını kaldırın' isteğinde bulundu. Bu saha yılda bir defa kullanılıyor. Sene boyu atıl duruyor. Düzce'de 73 tane amatör spor kulübü var. Stadın çelik konstrüksiyon olan tribünleri, amatör futbol sahalarına monte edilecek.

Maliyeti de 150 bin lira. Bu stadı mesire alanı yapacağız. İnsanlar gelsin piknik yapsın. Yazlık sinema da olacak.”

‘SÖMÜRÜ HESABI VAR'

Özlü, şu eleştirilerde bulundu: “Belediyelerde büyük savurganlık var. Herhangi bir parti olarak söylemiyorum, genel anlamda böyle. Herkes yakınına, çevresine ‘Nasıl sömürürüm' hesabı yapıyor.

Bu anlayıştan kurtulmalıyız. Bizden önceki dönemde ramazan organizasyonu diye 1.8 milyon harcanmış. Nereye gitmiş belli değil. Biz aynısını 51 bin liraya yaptık. Spor kulüplerine yardım diye para aktarılmış. Hangi kulübe ne verilmiş, nasıl verilmiş, verilmiş mi belli değil.”

“Metal yorgunluğu” gerekçesiyle istifa ettirilen AKP'li eski Başkan Keleş ise stadın kaldırılmasına tepki gösterdi.

1.5 MİLYONA YAPILAN STADI 150 BİN TL'YE KALDIRDI

Belediye, 2017'de 1.5 milyon liraya yapılan ve “İsmail Atay Er Meydanı” adı verilen stadı kaldırma kararı aldı. Özlü, “Atıl durumdaydı. Burayı mesire alanı yapacağız” dedi.