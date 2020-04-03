EBA TV CANLI YAYIN: Güncel ders programı ve canlı yayın linki…

EBA TV üzerinden derslerini aksatmadan izlemek isteyen öğrenciler ise EBA TV’yi nasıl izleyeceklerini araştırıyor. EBA TV’de canlı yayın olarak dersler geçtiğimiz haftalarda yayınlamaya başladı. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV HANGİ KANALDA?
EBA TV'nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRMAI
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