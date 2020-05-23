Elazığ ve Erzincan’da bayram namazı saat kaçta? Elazığ ve Erzincan için duha (kuşluk) namazı saatleri…

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. 2020 Ramazan Bayramı’nda camiler kapalı olacak ve 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak. Diyanet bu nedenle evlerde duha yani kuşluk namazı kılınmasını önerdi. Bayrama namazla başlamak isteyen inananlar ise illerindeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki Erzincan’da ve Elazığ’da bayram namazı saat kaçta? Duha namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı saatleri ve ayrıntılar haberimizin devamında…

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:34

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:37

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

İÇİŞLERİ’NDEN CAMİ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkında 81 İl Valiliğine Genelge gönderdi. Gelinen aşamada pazartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nda cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilerek, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 29 Mayıs 2020 Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alındığı ifade edildi.

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RAMAZAN BAYRAMINDA YAPILABİLECEK İBADETLER

-Ramazan Bayramı'nda erken kalkmak, güzel kokular sürmek, güzel giyinmek ve misvak ile dişleri temizlemek, keza gusletmek, Bayramı en güzel değerlendirme şekillerindendir.

-Eş, dost, akraba ve komşu ziyaretleri yapmak. Mü'minler arasında kardeşlik bağını güçlendirmek.

-Yaşlıları ziyaret etmek ve onların elini öpmek de bayramın önemli yanlarındandır. Ayrıca Mü'minler arası sohbeler düzenlemek de bayramı dolu geçirme yöntemlerindendir.

-Küs olan Müslümanların barışması veya barıştırmaya vesile olunması da bayramı güzel geçirme yöntemlerindendir.

-Vakit Namazları kaçırmamak, isteğe bağlı nafile namazlar kılmak ve Kur'an-ı Kerim okumak da bayramda yapılabilecek ibadetlerdendir.



RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.