Elektrik ve doğalgaz tüketiminde fedakârlık bekleyen tüketici şokta…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, corona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde tüm kesimler daralmaya giderken, elektrik ve doğalgaz şirketlerinden fedakârlık beklendiği bir dönemde, EPDK'nin “kıyasen fatura düzenlemesini” hayata geçirmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Gürer, corona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca insanın işini kaybettiğini, çok sayıda yurttaşın evine ekmek bile götüremediğine dikkat çekerek, “Yapılması gereken, vatandaşa 3 ay süreyle doğalgaz ve elektrik faturası gönderilmemesi, 3 ayın sonunda da faturalardaki vergilerin bir yıl süre ile tamamen kaldırılmasıdır” dedi.

KIYASEN FATURA DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EPDK'nin corona virüsü salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının okunamadığı yerlerde 3 ay boyunca faturalar geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilecek olmasını öngören düzenlemesini tepki gösterdi.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Yeni düzenlemeye göre, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura uygulamasının hayata geçirildiğini anımsattı

Gürer, “Bu düzenlemeye göre sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak” dedi.

TOPLUMDA HAYAL KIRIKLIĞI

Şirketlerin fedakârlık yaparak, vatandaşlara elektrik ve doğalgaz faturası göndermemesinin umut edildiğini dile getiren Gürer, EPDK'nin, elektrik ve doğalgaz faturalarının peşine düşüp, şirketlerin alacağını garanti altına alacak bir uygulamayı hayata geçirdiğini söyledi. Gürer uygulamanın toplumun tüm kesimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını anlattı.

3 AY BOYUNCA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÜCRETİ TALEP EDİLMEMELİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, 250 bine yakın işletme ve esnafın kepenk kapattığını, bu nedenle işsizler ordusuna milyonlarca yeni işsizin eklediğini hatırlatarak, “Böyle bir ortamda yapılması gereken, vatandaşlardan 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz ücreti talep etmemek olmalıydı” diye konuştu.

2 YILDA YÜZDE 70 ORANINDA ZAM GELDİ

EPDK'nin aldığı kararın yeniden gözden geçirilmesi ve en azından önümüzdeki 3 ay için vatandaşlardan elektrik ve doğalgaz ücretlerinin alınmamasının önünün açılması gerektiğini vurgu yapan Gürer şöyle konuştu:

* Şayet bu kararda ısrar ediliyorsa bile son iki yılın ilgili aylarına ait ortalamalar yerine, iki yıl önceki elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatları baz alınarak faturalandırma yapılmalıdır.

* Çünkü son 2 yılda doğalgaz tüketim bedelleri iki katına çıktı, elektrik fiyatlarına yalnız meskende yüzde yetmiş Tarımda kullanılan enerji içinde daha yüksek oranda zam geldi.

VERGİLER KALDIRILSIN

CHP Milletvekili Gürer, elektrik faturalarında yüzde 1 oranında Enerji Fonu, yüzde 2 oranında TRT Payı ve Yüzde 18 oranında KDV uygulandığını da anımsattı.

Gürer, “Bizim önerimiz ve vatandaşın beklentisi şudur; corona virüsü salgınıyla topyekûn bir mücadeleye girilen şu günlerde, şirketlerin fedakârlık yaparak 3 ay boyunca vatandaşa elektrik ve doğalgaz faturası göndermemesi ve bu üç ayın sonunda da faturalara yer alan vergilerin kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

CANLAR GİDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sözlerini şöyle sürdürdü:

* Kimi ne zaman nerede bulacağı belli olmayan, görünmeyen tehlike her gün onlarca can alıyor.

* Bu koşullarda rant hesabı yapılamaz. Evde kal dediğiniz kişi kullandığı elektrik ve doğal gazdan ödeme koşulları dahi düşünülmeden halen fatura ücreti talep edilmesi kabul edilemez.

* En az üç ay fedakârlık şirketlerin kârından fedakârlıktır. Bu koşullarda özel sektör hala gelir peşinde koşma yerine gelirsiz kalan yurttaşın yanında olmalıdır. İktidar bu konuda gerekeni yapmalıdır.

* Fakir fukara yanında işsiz kalan milyonların bu fatura ödemeye takati yoktur. Bir kez daha bu karar gözden geçirilmelidir” diye konuştu.