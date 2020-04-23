Elektrikler ne zaman gelecek? 23 Nisan elektrik kesintisi programı…

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ elektrik kesintisi listesi elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap oluyor. Planlı kesintilere dair bilgiler ve arıza durumu detayları haberimizde yer alıyor. İşte elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2444364)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk / MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446063)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., ERCİYES, FİLİZ, GİRNE LİMANI, MECİDİYE, MÜHENDİS sk 01:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2444416)