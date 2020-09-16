Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi listesi…

Günlük hayatta kullandığımız eşyaların büyük çoğunluğu elektrik enerjisiyle çalışıyor ve elektrik kesintisinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. BEDAŞ, İstanbul’da elektrik kesintilerinin listesini yayınlıyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Aşağıdaki link üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçerek yaşadığınız kesintinin planlı olup olmadığını görebilirsiniz. Planlı kesinti dışındaysa arıza bildirim yapmak için ya da bilgi almak için 186’yı arayabilirsiniz.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HARİTASI