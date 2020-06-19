Eritre’de kaybolan denizcilerden sevindiren haber

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu (64) 13 metrelik Murat Reis isimli katamaran teknesiyle Bodrumlu denizci Ramazan Iğnak (63) ve Lütfi Erman Atamer (62) ile dünya turuna çıkmıştı.

Üç denizci 22 Şubat'ta Malezya'dan geri dönüşe geçmiş ancak 60 gün önce izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa limanında tekneye binen iki askerin kendilerini göz altına almalarının ardından ortadan kaybolmuşlardı.

“BABAMI TEK GÖREBİLDİĞİM YER RÜYALARIM”

Yaklaşık 60 gündür babasından haber alamayan ve İstanbul'da yaşayan kızı Ceren Iğnak Karalı bugün Sözcü'ye konuştu, en son haberleri verdi.

Evli ve iki çocuk annesi 38 yaşındaki Ceren Iğnak Karalı “Tam 60 gündür kalp hastası olan babam ve arkadaşlarından haber alamıyoruz. Babamı tek gördüğüm yer rüyalarım, gözümüze uyku girmiyor. Yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz bilmiyorum, ailece bittik tükendik” dedi.

PİT BUA’DAKİ ASKERİ ÜSTE TUTULUYORLAR

Karalı babası ve iki denizcinin Eritre Deniz Kuvvetleri'nin Massawa limanına 28 mil uzaklıktaki Pit Bua Adası üssünde tutuldukları ve hayatta oldukları bilgisine ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

* Öyle bir ülkedeler ki kimsenin kimseye gücü yetmiyor. Hak, hukuk, adalet yok. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bizzat görüşmem sonucu hayatta olduklarını, en azından korsanlar tarafından kaçırılmadıklarını öğrendik.

* Ancak yine de endişelerimiz geçmiş değil. En azından bir kare fotoğraflarını görebilsek, hayatta olduklarına inancımız tam olacak.

* Ordunun sivil yönetime karşı daha ağırlıklı bir ülkede olmaları nedeniyle yargılama sürecinin de nasıl gelişeceği konusunda bilgimiz yok.

* Ayrıca Eritre sularına izin alarak girmişlerdi. Neyin soruşturmasını, yargılamasını yapacaklar? En azından hayatta olduklarını öğrenmek azda olsa üzüntümüzü giderdi ancak endişelerimiz hala devam ediyor” dedi.

SON FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Karalı, üç Türk denizcinin Eritre sınırlarına girmeden önce Cibuti'de çektirdikleri en son fotoğraflarını Sözcü ile paylaştı.

“Hepimiz babam ve denizcilerimizin bir an önce serbest bırakılmalarını ve buraya dönmelerini bekliyoruz” diyen Karalı, şunları söyledi:

* Neden bu kadar uzun süre tuttular? Neden bilgi alamıyoruz, anlamakta güçlük çekiyoruz. Eritre Büyükelçimizi bile denizcilerimizle görüşemiyor, göstermiyorlar.

* Böyle bir ülkede o insanların elinde ne kadar sağlıklı olabilirler. Ancak Eritre askeri güçlerinin ülke karasularına giren her denizciye aynı işlemi yaptığını öğrendik, ne ile suçlandıklarını nasıl sorgulanacaklarını bile bilmiyoruz.