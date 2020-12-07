Eve giren komşuları genç kadını bıçaklanmış olarak buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Pazaryeri Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi 25 yaşındaki Selvan Acar'ın bugün dışarı çıkmadığını fark eden komşuları Acar'ı telefon ile aradı. Telefonlara yanıt alamayan komşu kadınlar Acar'ın açık olan penceresinden eve girdi. Kadınlar koltukta yatan ve kanlar içerisinde buldukları Acar için hemen sağlık ekibi çağırdı polise haber verdi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Eve gelen sağlık ekiplerinin Selvan Acar'ın birçok bıçak darbesi sonucu öldüğünü tespit etmesinin ardından Acar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EŞİNE DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ

Acar'ın eşi Tanju Acar'ın kendisine daha öncede birçok kez şiddet uyguladığı, hastanelik edinceye kadar dövdüğü bu nedenle de mahkeme tarafından kendisine uzaklaştırma verildiği öğrenildi. 32 yaşındaki Tanju Acar'ın ise kayıplara karıştığı polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu. Acar çiftinin yaklaşık on yıllık evli olduğu belirtildi.