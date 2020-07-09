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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeninin cezası belli oldu

İstanbul Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

11:17 -
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Salih Gülen’in kızı Zeynep Gülen, İstanbul Beykoz’da 24 Ekim 2019 tarihinde rutin polis kontrolü sırasında sahte kimlikle yakalandı.

Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zeynep Gülen, mayıs ayında yapılan duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İstanbul 36. Ağır Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında Zeynep Gülen’e örgüte yardım suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. (DHA)

Beykoz FETÖ
Son güncelleme: 11:48 09.07.2020
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