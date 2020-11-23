Freni boşalan taksi eve girdi, şoför bayıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer’e bağlı Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu alan taksi sürücüsü Selami Oflaz, yokuş aşağı inerken fren boşalması yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi büyük bir gürültüyle sokak başındaki eve girdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün şekerin yükselmesi sonucu bayıldığını tespit etti. Kaza esnasında evde olan Çağla Alan, “Güm diye ses duydum. Annemin çığlığını duydum. Taksinin ışıkları yanıyordu ve duman çıkıyordu. Evde dört kişiydik. Canımıza bir şey olmadı” dedi. Eve giren araç ise ekipler tarafından halatla bağlanıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA-İHA)