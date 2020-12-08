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Gelecek Partisi’nden, Erdoğan’ın “keyif çayı iç” sözlerine videolu gönderme

Gelecek Partisi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf için bir video hazırladı. Esnafın düştüğü durumun ve yaşadığı sıkıntıların çaycı, bankacı diyaloglarıyla anlatıldığı video filminde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın "keyif çayı iç" sözlerine de göndermede bulunuldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:27, 08/12/2020
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Gelecek Partisi, “esnafı değil borcunu öteleyin” etiketiyle sosyal medya hesabından bir video film paylaştı. Parti tarafından hazırlanan videoda, ekonomik kriz ve pandemi ile birlikte, esnafın yaşadığı zorluklar, çektiği sıkıntılar, alacaklılar ve faturaları ödeyememesi  ve en sonunda kepenk indirmesi canlandırıldı.

“ESNAFI DEĞİL BORCUNU ÖTELEYİN”

Video filmde, dükkanda radyosunu açan esnafın  Erdoğan'ın “Türkiye bir tırmanışta ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var” sözlerini dinlediği sırada bankadan gelen icra uyarısı telefon diyalog sesi duyuluyor. Videoda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sen ülkeye bak ülkeye, kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın” sözleri duyulduğu sırada esnafın sipariş iptalleri, yaptığı kredi başvurusunun reddedilmesi canlandırıldı. Kendisinden mal alan müşterilerinin de dükkanı kapattığı için iş yapamadığı ve esnafın kirasını, faturalarını ödeyemediği görülen videoda, en sonunda dükkanını kapatarak “devren satılık” ilanı asması gösterildi.

ÇAYCI: “BATTI BALIK YAN GİDER, AL BİR KEYİF ÇAYI İÇ”

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya’da, eve ekmek götüremediğini belirten esnafa söylediği “al keyif çayı iç” sözlerine de şu şekilde gönderme yapıldı:

Çaycı: Boş ver abi dertlenme, biz de kahveyi hepten kapattık. Ancak esnafa günde 10 bardak çay satıyoruz.

Esnaf: Eve ekmek götüremiyoruz

Çaycı: Battı balık yan gider al abi bir keyif çayı iç.

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