Gezi davasının gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Gezi davasında verdiği kararın gerekçesini yazdı. Mahkeme kararında “İddianamede yer alan dinleme tapelerinin hukuka aykırı delil” niteliğinde olduğunu ifade etti.

“2015 YILINDA YARGILAMA YAPILDI VE BERAAT KARARI VERİLDİ”

Mahkeme, Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Can Atalay’ın da arasında bulunduğu 7’si firari 16 sanıklı davada 9 kişiye tüm suçlardan beraat kararı vermişti.

Mahkeme heyeti kararın gerekçesinde, iddianamedeki delillerin “Yasak delil mahiyetinde” bulunduğunu belirtti.

Heyet kararında, 2015 yılında Gezi eylemlerine ilişkin açılan davada yargılama yapılarak beraat kararı verildiği hatırlatıldı.

Gerekçeli kararda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda ‘Eylemlerin Anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü’ boyutunda kaldığı ve “Taksim Dayanışması’nın ‘Suç Örgütü’ olduğunu gösterir kanıt bulunamadığı” vurgulanarak “beraat” yönünde hüküm verildiği hatırlatıldı.

“OSMAN KAVALA FİNANSÖR İDDİASI AFAKİ”

Gerekçeli kararda Osman Kavala’nın Gezi olaylarının finansörü olduğuna dair iddiaların izahı yapılmadığı vurgulanarak, “Gezi olaylarının Anadolu Kültür ve Açık Toplum Vakfı üzerinden finanse edildiğini gösteren herhangi bir delilin sunulmadığı, Gezi eylemleri öncesinde ve sonrasında hangi transfer ile kime ne surette finans sağladığının hiçbir şekilde izahının yapılmadığı, tespitlerin afaki anlatım boyutunda bırakıldığı” vurgulandı.