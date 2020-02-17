Güvenlik görevlisi önce okul müdürünü sonra kendini vurdu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi M.E, okul müdürü Ş.A.G’yi tabancayla vurarak yaraladı.

Daha sonra polise teslim olmamak için kendini vuran Ekinci, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayın saat 08.50’de gerçekleştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’nde, okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Ekinci, henüz bilinmeyen bir sebeple Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler’i makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir.

* Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir. (İHA)