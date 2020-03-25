Hafta sonu başlayacak günlerce sürecek… Güncel hava durumu tahminleri!

Türkiye genelinde bulutlu bir şekilde devam eden hava durumu Meteoroloji’nin yayınladığı son tahminlere göre yarından itibaren yerini sağanak yağışlara bırakacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli’nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray’ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.