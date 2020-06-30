Halkbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Halkbank sınav başvuru adımları…

Halkbank tarafından yapılan açıklamayla Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı) alımı başvuruları başladı. Halkbank sınav başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Halkbank personel alımı ile ilgili detaylar haberimizde…

HALKBANK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylardan başvuru bedeli olarak 95 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel sinav.basvuru.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ödenebilecek.

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SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınav genel yetenek alanında sorulardan oluşacak ve 60 puan baraj olarak kabul edilecek.