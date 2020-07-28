Hangi ilde corona virüsü vakaları artış gösteriyor? İşte illere göre corona virüsü haritası…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Temmuz corona virüsü verilerini yayınladı. Toplamda 45 bin 284 testin yapıldığı günde, 919 yeni hasta tespit edildi. Bakan Koca; “Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı” açıklamasında bulundu.

İL İL CORONA VİRÜSÜ HARİTASI

Sağlık Bakanlığı, covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinden, hem günlük hem de haftalık olarak corona virüsü haritalarını yayınlıyor. Yayınlanan tablolarda, şehirlerdeki ve bölgelerdeki aktif hasta sayıları, günlük pozitif çıkan hasta sayıları ve vaka artış hızları paylaşılıyor.

CORONA VİRÜSÜ VAKALARININ DAĞILIMI

Türkiye'de ilk koronavirüs (COVID-19) vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 227.107 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı 273,1 ve son 7 gün içinde 100.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı 7,8 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2).



CORONA VİRÜSÜ VAKALARININ YAŞLARA DAĞILIMI

Bildirilen tüm vakaların %48’i kadın, %52’si erkektir. Tüm vakaların 16.323'ü 15 yaş ve altı çocuklarda (%7,2), 31.461'i 15-24 yaş arasında (%13,9), 112.275'i 25-49 yaş grubunda (%49,4), 42.067'si 50-64 yaş arasında (%18,5), 19.164'ü 65-79 yaş grubunda (%8,4) gerçekleşmiş olup 5.816'sı 80 yaş ve üzerindedir (%2,6). Onaylanan vakaların içinde yaşı bilinmeyen sadece 1 vaka mevcuttur. Son 7 gün içinde, 100.000 kişiye düşen en yüksek yeni COVID-19 vaka sayısı 25-49 yaş grubundaki bireylerde görülmüştür (Şekil 2).

MORTALİTE

Türkiye’de toplam 5.613 COVID-19 nedeniyle ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylanmış vakaların içindeki ölüm hızı %2,47'dir. En düşük ölüm hızı %0,03 ile 2-4 ve15-24 yaş grubunda gerçekleşirken en yüksek ölüm hızı %26,53 ile 80 yaş ve üzeri gruba aittir (Tablo3).