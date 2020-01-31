Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

Karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile İ. A., dün akşam saatlerinde Kapaklı Devlet Hastanesi’ne gitti. İ.A. sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi. Burada doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı.

Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı.

GENÇ KIZ TEDAVİYE ALINDI

İzmir’de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.’nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.

Öte yandan, bebeğin ölü mü doğduğu ya da tuvalete atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)