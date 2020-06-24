Hortum karaya böyle geldi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde oluşan hortumun etkisiyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken, vatandaşlar olayın şokunu atlatmaya çalışıyor.

“HER ŞEY YERLE BİR”



Evi zarar gören Mahmure Çağan, “Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik” diye konuştu.

Bir diğer vatandaş, “Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Anıt, “Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi” dedi.

PENCEREDEN ÇIKARILDI

Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evini su basan Cemile Koç’u komşuları evinden penceresinden çıkardı.

O anları anlatan Cemile Koç, “Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde” diye konuştu.

KORKU DOLU ANLAR

Öte yandan ailelerden biri hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntüledi. Hortum önce ağaçları uçurdu sonra eve ulaştı. Evdekiler o anda büyük korku yaşadı. Görüntülerde “arabam, ağaç hiçbir şey kalmadı şu an” ifadeleri yer alıyor (DHA)