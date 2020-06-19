HSK Kararnamesi’nde dikkat çeken isimler: FETÖ Borsası’nı yazan savcı Diyarbakır’da görevlendirildi

İzmir'de mafya-istihbaratçı-siyasetçi ortaklığıyla işletilen FETÖ Borsası iddianamesini hazırlayan İzmir Cumhuriyet Savcısı Ferhat Deniz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne üye olarak görevlendirildi.

ATAMA TALEBİ BULUNMUYORDU

FETÖ Borsası’nı ortaya çıkaran savcı Deniz’in doğum yerinin Diyarbakır olduğu ancak anne babası ve ailesinin yıllardır İzmir’de yaşadığı ve herhangi bir atama talebinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcı Deniz Sözcü’ye yaptığı açıklamada FETÖ’yle mücadelede ‘pazarlık içinde’ olanlar için ‘İhanet ediyorlar’ demişti. İzmir'de FETÖ Borsası soruşturmalarında bazı iş adamlarına takipsizlik kararı veren savcı Seyfullah Öselmiş ve yine bu soruşturmalarda görevli savcı Abdullatif Yüksel de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığında görevlendirildi.

ESKİ BAŞSAVCI, YAPTIRDIĞI ADLİYEYE ÜYE HAKİM OLARAK GİTTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ni inşaa ettiren Celal Avar, İstanbul Hakimliği görevinden yaptırdığı adliyeye mahkeme üyesi olarak atandı.

İLK TUTUKLAMAYI YAPTIRMIŞTI

Cumhurbaşkanına Twitter’dan hakarete ilk tutuklamayı 2014 yılında yaptıran savcı Vedat Yiğit ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden Küçükçekmece Başsavcısı oldu.

Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret, küfür ve tehdit içeren mesajlar atan eski AKP'li vekil Feyzi İşbaşaran’ı İstanbul Basın Suçları Bürosu savcısı Vedat Yiğit ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan tutuklama sevk etmiş, eski milletvekili cezaevine gönderilmişti.

‘YARGILAMA AŞAMALARINI’ BAKANLIĞA BİLDİRMEMİŞTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Haydar Yücesoy, iki yıl önce Cumhurbaşkanına hakaret davasında Adalet Bakanlığı'nın ‘Yargılama aşamalarını bildir' talimatına uymadığı gerekçesiyle, hakkında soruşturma açılmıştı.

Soruşturma aşamasında Afyon’a hakim olarak atanan Yücesoy, HSK atamaları ile ilgili paylaşım nedeniyle soruşturma geçirmişti. Afyon'a istek dışı gönderildiğini belirtmiş, ailevi nedenlerden dolayı İstanbul’a tayinini istemişti.

Demans hastası babası ve göğüs kanseri annesine yakın olmak istediğini belirten Yücesoy, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği görevine atandı.