İBB İstanbul barajlarında doluluk oranını açıkladı

Nüfusu ile Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük olan İstanbul, kış aylarında günde 2 milyon 800 bin, yaz aylarında ise günde ortalama 3 milyon 200 bin metreküp su tüketiyor.

İBB, yaz mevsimin sonuna yaklaşıp sonbahara girmeye hazırlandığımız bugünlerde, İstanbul'un toplam 407 milyon metreküp su rezervi bulunduğunu açıkladı.

Barajlar, regülatörler ve dereler gibi 14 farklı su kaynağına sahip İstanbul'da, Melen ve Yeşilçay sisteminden kış aylarında günlük 3 milyon metreküpe kadar ek su temin edilebiliyor. Bu rakam tek başına İstanbul'un tamamının bir günlük su ihtiyacına yakın bir değere tekabül ediyor.

İstanbul'da yağışlı mevsim, Ekim – Nisan dönemindeki 7 aylık sürede yaşanıyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda yağışlı döneme girileceğinden, barajların doluluk oranının artması bekleniyor.

ASYA AVRUPA ARASI SU TRANSFERİ YAPILABİLİYOR

İstanbul'un sahip olduğu içme suyu dağıtım sistemi sayesinde Asya ve Avrupa Kıtaları arasında ya da havzalar arasında su transferi yapılabiliyor.

Bu sayede bir barajda doluluk oranı azalsa dahi o barajın beslediği bölgelerin bir başka su kaynağından beslenebiliyor.

BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ!

İBB, yaklaşık her 7 yılda bir kurak dönemin yaşandığı İstanbul'da ve tüm dünyada hiçbir kaynağın sınırsız olmadığı gerçeğini hatırlatarak, bilinçli tüketime büyük önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların su tüketiminde israftan azami ölçüde kaçınmasının şehrin ve kaynakların geleceği açısından önem arz ettiği belirtildi.

İBB, günlük yaşantımızda suyu israf etmeden bilinçli tüketimin nasıl olması gerektiğini de şöyle açıkladı:

* Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

* Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan makineler tercih edilebilir.

* Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

* Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.

* El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, sular boşa akıtılmamalıdır.

* Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ya da akşamın geç saatleri tercih edilebilir.

* Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

* Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

* Lavabo altlarındaki su giriş vanası kısılarak, su akış hızı azaltılabilir.

* Bulaşık ve çamaşırlar, makineler dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

* Sifonlar, gerektiği kadar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konulabilir, her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.