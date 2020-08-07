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Son dakika! İçişleri Bakanlığı toplam sayıyı açıkladı: 623 bin 766 kişi karantina altına alındı

İçişleri Bakanlığı corona virüsü karantinası uygulanan yerlerle ilgili son durumu açıkladı. İçişleri bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığını belirtti. Açıklamada salgın sürecinde 68 ilde toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişinin karantina altına alındığı da kaydedildi.

09:58 -
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı toplam sayıyı açıkladı: 623 bin 766 kişi karantina altına alındı

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, küresel corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de topyekun mücadele yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

* Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

* Cuma günü saat 09.30 itibarıyla 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54 bin 53’tür.

* Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır. (DHA)

Corona Cuma İçişleri Bakanlığı
Son güncelleme: 10:59 07.08.2020
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