İdlib saldırısından yaralı olarak kurtulan asker o anları anlattı!

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuş, 32 askerimiz de yaralanmıştı. Gerçekleştirilen hain saldırıdan yaralı olarak kurtulan asker, o anları anlattı.

“50-60 KİŞİ VARDIK”

Anamur Medya’da yer alan videoda, saldırının gerçekleştiği yerde 50-60 askerin olduğunu ifade eden uzman asker, şu ifadeleri kullandı;

*12 saatlik bir yolculuk yaptık zırhlı araçla. Hedeflenen noktaya vardık. Arabadan daha inmeden yanımıza havan topu düştü.

*Bize ‘Ruslarla rejim güçleri birbirlerine atıyor bir şey olmaz arabadan inin’ dediler. O arada bir havan daha 50 metre yakınımıza düştü. Ondan sonra da mühimmatımızın yüklü olduğu TIR’ın üstüne üçüncü havan düştü ve TIR yanmaya başladı.

*Biz hepimiz bir noktadaydık 50-60 kişi vardık zırhlı araçların içinde. Araçlar yan yanaydı. Havan ata ata yanımıza

kadar getirdiler. Bir tanesi tanka denk geldi ve yanmaya başladı.

*Bu havan topu muydu, roket miydi onu anlayamadım. Uçak mermisi gibi bir şey de olabilirdi. Daha sonra bir başkası da bizim aracımızın üzerine geldi. Biz içerideyken bizim araç yanmaya başladı.

“BAKTIM YAN TARAFTA ŞEHİTLERİMİZ YATIYOR”

İsabet alan araçtan en son kendisinin çıktığını ifade eden uzman asker sözlerini şöyle sürdürdü;

*Aracın içinde 12 kişiydik, karşılıklı oturuyorduk. En son çıkacak kişi bendim. Arkadaşlar çıktı ben de çıktığımda baktım yan tarafta şehitlerimiz yatıyor.

*Yanlarına gittim, yaralı varsa yardım edeyim dedim. Bir tane yaralı arkadaşımız vardı, onun durumunu sordum. ‘İyiyim’ dedi ama çok ağır bir yarası vardı. Yaşayamayacağını anladım o an başka bir yaralıya yardım edeyim dedim.

“ŞEHİTLER VE GAZİLER YANIMDA YATIYORDU”

*O anda başka bir havan ya da roket atıldı beni 4 veya 5 metre öbür tarafa attı. O anda ben bayılmışım, gözümü açtığımda şehitler ve gaziler yanımda yatıyordu.

*Orada ayağa kalktım ben çünkü hep bizim olduğumuz yere düşüyordu havan veya roketler.

*Bizim o an karşılık verecek bir mühimmatımız da yoktu. Her şey yarım saat içinde gerçekleşti. Sonra ben olduğum yerden kalktım ve bahçeye doğru koşmaya başladım.

*Bir TIR’ın altına girdim orada sabaha kadar bekledim. Sabah saat 06:00’da şehitleri ve gazileri bir araca aldılar ve Hatay Devlet Hastanesi’ne getirdiler. O saate kadar sürekli bomba attılar üzerimize.

“NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAYAMADIK”

Daha önce de operasyonlarına katıldığını vurgulayan uzman asker, “Bize kimin saldırdığını göremedik çünkü bize tepenin arkasından saldırıyorlardı. Nereden geldiğini hiç anlayamadık. Ben diğer operasyonlarda da yer aldım. Sağımıza solumuza çok havan topları düşüyordu ama böyle bir saldırı değildi” ifadelerini kullandı.

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