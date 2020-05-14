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İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi corona virüsüne yakalandı!

Yetkililerin sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve iftar ziyaretleri yapılmaması konusundaki uyarılarına rağmen Uşak’ın Banaz ilçesinde iki aile iftarda bir araya geldi. Banaz Kaymakamlığı, iki ailedeki 5 kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

22:10 -
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İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi corona virüsüne yakalandı!

Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

“İFTAR ZİYARETLERİ YAPMAYALIM”

Virüs testi sonucu pozitif çıkan kişilerin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

* Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım.

* Bu Ramazan’ı evde geçirelim.

* İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim.

* Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim.

* Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim.

* Evde kalın güvende kalın. İHA

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Son güncelleme: 22:16 14.05.2020
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