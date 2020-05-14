İftarda bir araya gelen iki aileden 5 kişi corona virüsüne yakalandı!

Banaz Kaymakamlığı, iftar nedeniyle bir araya gelen iki aileden toplam 5 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
“İFTAR ZİYARETLERİ YAPMAYALIM”
Virüs testi sonucu pozitif çıkan kişilerin tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
* Bu örnek vakadan hareketle Ramazan ayında da sosyal mesafeyi koruyalım.
* Bu Ramazan’ı evde geçirelim.
* İftar ziyaretleri yapmayalım, misafir kabul etmeyelim.
* Bayramda büyüklerimizle ziyaret etmeksizin, uzaktan görüşelim.
* Kıymetli büyüklerimiz torunların harçlıklarını mobil bankacılık üzerinden gönderelim.
* Evde kalın güvende kalın. İHA