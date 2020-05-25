İki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, olay Yakutiye ilçesine bağlı Yeşilova mahallesinde meydana geldi. Z.F. ineklerini ahıra götürdüğü esnada hayvanlardan biri yol üzerindeki tarlaya kaçtı.

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

F.Ş. ve babası F.Ş., durum üzerine Z.F. ile tartışmaya başladı. Aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada M.T, Ş.T, S.T., İ.F. ve Z.F. silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Durumu ağır olan M.T. (28) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kavga da gözaltına alınan F.Ş. ile babası F.Ş.’nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İHA