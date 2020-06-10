İkinci sınıf gazi olduk

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokağa inip darbecilere karşı polisin yanında mücadele eden ve yaralanarak gazi sayılan vatandaşlar sonunda isyan edip, eylem yaptı.

Gaziler ‘'Verilen sözler tutulmadı, kuru söz dışında hiç bir şey almadık'' diyerek Çalışma Bakanlığı önünde “Kahrolsun FETÖ” sloganı attılar. Yaklaşık 100 kişilik grup adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Hükümet tarafından verilen fakat tutulmayan sözler yüzünden son derece kırgınız. İlgili kurumlar tarafından ikinci sınıf gazi muamelesi görmekteyiz.

*Vatanı için kanını veren iç güvenlik gazilerine verilen pek çok hak 15 Temmuz gazilerine verilmemiştir. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. 300 milyon TL'nin muhataplarına dağıtılmasını istiyoruz.

Neredeyse unutulduk

Darbe gecesi hainler tarafından Ankara Akıncı Üssü önünde vuruldum. Uzun bir tedavi süreci sonunda ayağa kalktım. Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen gazi olduğumuz neredeyse unutuldu. Hiçbir hakkımız yok. Devlet yetkililerini verdikleri sözleri tutmaya çağırıyoruz. Hakkımı sonuna kadar arayacağız.

Ayrımcılık yapılmasın

Hain darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateşle yaralandım. Biz vatan için göğsümüzü siper ettik. Ancak üvey evlat muamelesi gördük. Gazi olarak hiçbir haktan faydalanamadık. 3 bin 300 gaziden sadece 175 kişi bazı hakları alabildi. Bu ayrımcılık kabul edilemez. Devlet hakkımızı versin.