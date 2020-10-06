İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı’na ‘müsamere çocuğu’ dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk oldu.

“SAÇMA SAPAN HABERLER YAPIYOR”

Özdemir'in “İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestanecilerin tekel oluşturduğunu söylediniz. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ‘Bu öyle bir şey değil' diyerek bir video ile bazı belgeler paylaştı sosyal medyada. Siz, izleyebildiniz mi?” sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* Çok yazık. Ben, üzülüyorum. Bazı üzüldüğüm belediye başkanları var. Diğerlerinin ismini şimdilik vermeyeyim.

* Bazen onlar birinci sıraya geçiyordu, ama son birkaç aydır Haydar Ali Yıldız’ın hızına hiç kimse yetişemiyor. En çok üzüldüğüm belediye başkanlarından birisi.

* Daha hiç olmadan, işi gücü sansasyon yaratmak. Birilerinin ihbarı, talimatı üzerinden bir müsamere çocuğu gibi çıkıp kameraların önünde saçma sapan haberler yapmak.

* Ben, ona, belediye başkanı olmayı tavsiye ediyorum. Beyoğlu halkına hizmet etsinler. Bir gün o uydurma bir haber veriyor Haliç’le ilgili, ertesi gün karşısındaki AK Partili belediye, ‘Ne güzel, masmavi Haliç’ diye başka bir mesaj yayınlıyor.

“GERÇEKTEN KENDİNE YAZIK EDİYOR”

* Kendisini, yine kendi partilisi yalanlıyor. Ya da 50-60 santimlik balık görüntüleri geliyor bize. Saçma bir dili var. Gerçekten bir belediye başkanına yakışmıyor. Gerçekten kendine yazık ediyor.

* Kendisine tavsiye ediyorum; iyi bir belediye başkanı olması için, İBB Başkanı ile kavga eden değil, Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşümlerle, sokakları temizliğiyle uğraşsın.

* Beyoğlu ile ilgili memnuniyetsizlikleri tespit ediyorum. Hepsine de müdahale edeceğim. Çünkü Beyoğlu Belediye Başkanı’nın işi gücü, İmamoğlu’na laf yetiştirmek. Bu konu, hiç hoş değil. Kendisine itibar kazandırmaz, kaybettirir.

“CAHİLLİK YAPIYOR”

* Sorunuza cevap vereyim: Evet, bunu izledim. Kötü söz, sahibine aittir. Niye sahibine aittir? Çünkü, yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

* Şimdi firmanın ismini burada göstermeyeceğim size. Çünkü ayıptır, yanlıştır.

* 11 tane evrak var burada; aynı firmaya ait. Bu firma, bizden, bu tezgahları talep ediyor. Diyor ki; işgaliyemin İBB’ye geçmesini istiyorum.

* Tam 11 tane. Allah aşkına, kim yaptı bu işi? Cahillik yapıyor sayın belediye başkanı. Hiç yakışmıyor. Kendine çekidüzen versin. Akıl hocaları, ona yanlış bir yol gösteriyor. Belediye başkanı, işine baksın.